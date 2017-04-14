14 апреля 2017 г.
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В мире

Доктор из Мичигана подозревается в том, что сделала обрезание двум семилетним девочкам

время публикации: 18:31 | последнее обновление: 18:33 блог версия для печати

Врач из Мичигана, 44-летняя Джумана Нагаруола, была задержана по подозрению в том, что в феврале этого провела процедуру женского обрезания двум семилетним девочкам, сообщает New York Times.

Также, по предварительным данным, она провела ряд аналогичных процедур в период с 2005 по 2007 год.

Одна из девочек рассказала следователям, что после операции у нее "очень болел живот", а вторая призналась, что процедура была крайне болезненной, а после операции она с трудом могла ходить.

Доктор Нагаруола, сотрудница службы скорой помощи больницы Генри Форда в Детройте, отправлена в административный отпуск до конца следствия. Федеральные власти считают, что дело о нелегальном женском обрезании может стать прецедентным.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более 200 миллионов девушек и женщины, живущих в разных странах, были подвергнуты процедуре обрезания. Исследование, проведенное в прошлом году в США, выявило, что более полутора миллионов женщин и девочек, живущих на территории Соединенных Штатов, прошли эту процедуру или должны были подвергнуться ей в ближайшее время.

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