"Исламское государство" утверждает, что "мать всех бомб" не причинила вреда террористам

Террористическая организация "Исламское государство" отрицает, что в результате взрыва сверхмощной фугасной авиационной бомбы GBU-43, сброшенной самолетом ВВС США на туннель террористов в уезде Ачин, были убиты десятки боевиков "ИГ".

В заявлении, выпущенном информационным агентством Amaq, утверждается, что результате этого авиаудара никто не пострадал. Между тем, министерство обороны Афганистана утверждает, что жертвами авианалета стали не менее 36 террористов.

Бомба массой 9,5 тонн ("мать всех бомб") была сброшена на туннель боевиков ИГ 13 апреля, приблизительно в 19:00 по местному времени с самолетов MC-130, принадлежащих ВВС США.

По сведениям афганского оборонного ведомства, жертв среди мирного населения нет.