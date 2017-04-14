14 апреля 2017 г.
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В Германии задержаны трое подозреваемых в планировании терактов

время публикации: 22:26 | последнее обновление: 22:33 блог версия для печати фото
В Германии задержаны трое подозреваемых в планировании терактов

Прокуратура немецкого города Целле сообщила о задержании трех человек – двух мужчин и женщины, подозреваемых в террористической деятельности и планировании нападения на сотрудников полиции или военнослужащих. Один из мужчин является афганцем, второй – турком, женщина – гражданка Германии. Возраст задержанных – от 25 до 27 лет, сообщает Deutsche Welle.

Напомним, 11 апреля в Дортмунде, рядом с автобусом футбольной команды "Боруссия", прогремели три взрыва. Футболисты находились в автобусе и направлялись на стадион, где вечером должна была состояться встреча с командой "Монако" в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов.

В результате взрыва игрок "Боруссии" Марк Батра сломал руку, и ему пришлось перенести операцию. Больше никто не пострадал. Взрывные устройства были начинены поражающими элементами.

Неподалеку от автобуса были найдены три записки с признанием. Однако в настоящее время следствие сомневается в исламистской подоплеке нападения на автобус "Боруссии". Эксперты пришли к выводу, что авторы записок лишь хотели создать видимость того, будто нападение на автобус было делом рук исламистов.

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// NEWSru.co.il // Спорт // 11 апреля 2017 г.
"Боруссия": взрыв произошел в автобусе. Игроки в безопасности. Матч Лиги чемпионов перенесен







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Пятница, 14 апреля 2017 г.
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