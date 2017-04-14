14 апреля 2017 г.
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В мире

NBC: США готовы к превентивному удару по КНДР для предотвращения ядерных испытаний

время публикации: 05:22 | последнее обновление: 05:22 блог версия для печати фото
Авианосец "Карл Винсон"

США могут нанести превентивный удар против Северной Кореи для предотвращения очередных испытаний ядерного оружия, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке.

По данным телеканала, разведка США убеждена, что Пхеньян готовится провести очередные ядерные испытания уже в эти выходные, в ответ на что Пентагон уже разместил два своих эсминца недалеко от возможного места проведения ядерных испытаний, передает РИА Новости.

На прошлой неделе ударная группировка американского флота во главе с авианосцем "Карл Винсон" получила приказ отправиться от берегов Сингапура в западную часть Тихого океана к Корейскому полуострову. Тогда сообщалось, что военное присутствие США у берегов Кореи связано с растущими опасениями по поводу гонки вооружений КНДР.

Ранее в этом месяце армия КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Ракета была запущена утром в среду, 5 апреля, с восточного побережья КНДР, из района портового города Синпхо (провинция Хамгён-Намдо). Она пролетела около 60 км.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что США готовы действовать в одиночку, чтобы предотвратить ядерную угрозу, исходящую от Пхеньяна.

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Пятница, 14 апреля 2017 г.
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