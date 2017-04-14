Телеведущего Павла Лобкова задержали в центре Москвы за "костюм пениса"

Ведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков был задержан в центре Москвы за нарушение общественного порядка, сообщила "Афиша Daily" со ссылкой на коллегу Лобкова, Сергея Ерженкова.

Павел Лобков, наряженный в "костюм пениса", снимался для московского телеканала "Позитив-24" на фоне гигантских "пасхальных яиц", установленных в честь праздника Пасхи в центре Москвы. По словам Ерженкова, Лобков был доставлен в ОВД "Китай-город", где ему выписали штраф в размере 500 рублей, после чего отпустили.

Надувной костюм, в котором телеведущий отыгрывал тему праздничного убранства столицы, у него изъяли.