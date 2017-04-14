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Телеведущего Павла Лобкова задержали в центре Москвы за "костюм пениса"

время публикации: 17:41 | последнее обновление: 17:41 блог версия для печати фото
Телеведущего Павла Лобкова задержали в центре Москвы за "костюм пениса"

Ведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков был задержан в центре Москвы за нарушение общественного порядка, сообщила "Афиша Daily" со ссылкой на коллегу Лобкова, Сергея Ерженкова.

Павел Лобков, наряженный в "костюм пениса", снимался для московского телеканала "Позитив-24" на фоне гигантских "пасхальных яиц", установленных в честь праздника Пасхи в центре Москвы. По словам Ерженкова, Лобков был доставлен в ОВД "Китай-город", где ему выписали штраф в размере 500 рублей, после чего отпустили.

Надувной костюм, в котором телеведущий отыгрывал тему праздничного убранства столицы, у него изъяли.

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Пятница, 14 апреля 2017 г.
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