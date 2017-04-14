Отец несовершеннолетней девочки оскопил подростка за связь с его дочерью

Полиция пакистанского Лахора расследует дело о похищении подростка и причинении ему серьезных увечий, сообщает Daily Mail.

По данным расследования, разъяренный отец несовершеннолетней девочки похитил 15-летнего подростка, которого считал любовником своей дочери, прямо из школы. Доставив юношу в безлюдное место, он оскопил его, а затем выколол ему глаза.

Истекающего кровью подростка заметили случайные прохожие, которые доставили его в больницу. Врачам удалось спасти ему жизнь.

В настоящее время все подозреваемые по этому делу задержаны.