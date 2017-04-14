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Der Spiegel: Роналду совершил сексуальное преступление и заплатил жертве за молчание

время публикации: 21:45 | последнее обновление: 21:52 блог версия для печати

Издание Sport со ссылкой на Der Spiegel сообщило, что, по имеющимся сведениям, Криштиану Роналду, звезда "Реала" и сборной Португалии, совершил преступление на сексуальной почве и заплатил жертве за молчание.

Инцидент произошел в Лас-Вегасе в июне 2009 года, а спустя шесть месяцев, в декабре, знаменитый футболист подписал договор с жертвой, согласно которому она обещала не разглашать подробности происшедшего. В январе 2010-го было заключено еще одно соглашение.

В общей сложности Роналду выплатил девушке 375 тысяч долларов.

Сделки совершались при посредничестве португальского адвоката Карлоса Осорио де Кастро, являющегося адвокатом мадридского "Реала".

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