Der Spiegel: Роналду совершил сексуальное преступление и заплатил жертве за молчание

Издание Sport со ссылкой на Der Spiegel сообщило, что, по имеющимся сведениям, Криштиану Роналду, звезда "Реала" и сборной Португалии, совершил преступление на сексуальной почве и заплатил жертве за молчание.

Инцидент произошел в Лас-Вегасе в июне 2009 года, а спустя шесть месяцев, в декабре, знаменитый футболист подписал договор с жертвой, согласно которому она обещала не разглашать подробности происшедшего. В январе 2010-го было заключено еще одно соглашение.

В общей сложности Роналду выплатил девушке 375 тысяч долларов.

Сделки совершались при посредничестве португальского адвоката Карлоса Осорио де Кастро, являющегося адвокатом мадридского "Реала".