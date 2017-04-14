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В мире

Еще один инцидент на борту United Airlines: пассажира ужалил скорпион

время публикации: 08:50 | последнее обновление: 08:54 блог версия для печати фото
Еще один инцидент на борту United Airlines: пассажира ужалил скорпион

Внимание СМИ привлек очередной инцидент на борту самолета компании United Airlines, которая на этой неделе оказалась в центре громкого скандала после насильственного выдворения "лишнего" пассажира. На этот раз сообщается, что в самолете этой компании пассажира ужалил скорпион.

Как передает CNN, инцидент произошел в салоне самолета Boeing 737, следовавшего из Хьюстона (штат Техас, США) в Калгари (провинция Альберта, Канада). Причем описываемые события происходили 9 апреля – в тот же, злополучный для компании, день, когда служба безопасности применила силу к "лишнему" пассажиру Дэвиду Дао. Однако об инциденте стало известно только 13 апреля со слов супруги пострадавшего.

Женщина рассказала, что на голову ее мужа во время полета в Канаду с верхней багажной полки упал скорпион, он стряхнул членистоногое с волос, а затем попытался выпихнуть скорпиона в проход самолета, и был ужален в руку. Стюардессы раздавили скорпиона, больше никто не пострадал. Медицинскую помочь мужчине смогли оказать только в Калгари. Его жизни ничего не угрожает. Но очевидно, что этот пассажир может рассчитывать на компенсацию.

Предположительно, скорпион мог оказаться в салоне самолета во время посадки пассажиров предыдущего рейса, следовавшего из Коста-Рики.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // В мире // 11 апреля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 апреля 2014 г.
Служба безопасности аэропорта обнаружила в багаже туриста живых скорпионов
// NEWSru.co.il // В мире // 27 ноября 2012 г.
Во время полета из Коста-Рики в Испанию пассажирку самолета ужалил скорпион







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Пятница, 14 апреля 2017 г.
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