Еще один инцидент на борту United Airlines: пассажира ужалил скорпион

Внимание СМИ привлек очередной инцидент на борту самолета компании United Airlines, которая на этой неделе оказалась в центре громкого скандала после насильственного выдворения "лишнего" пассажира. На этот раз сообщается, что в самолете этой компании пассажира ужалил скорпион.

Как передает CNN, инцидент произошел в салоне самолета Boeing 737, следовавшего из Хьюстона (штат Техас, США) в Калгари (провинция Альберта, Канада). Причем описываемые события происходили 9 апреля – в тот же, злополучный для компании, день, когда служба безопасности применила силу к "лишнему" пассажиру Дэвиду Дао. Однако об инциденте стало известно только 13 апреля со слов супруги пострадавшего.

Женщина рассказала, что на голову ее мужа во время полета в Канаду с верхней багажной полки упал скорпион, он стряхнул членистоногое с волос, а затем попытался выпихнуть скорпиона в проход самолета, и был ужален в руку. Стюардессы раздавили скорпиона, больше никто не пострадал. Медицинскую помочь мужчине смогли оказать только в Калгари. Его жизни ничего не угрожает. Но очевидно, что этот пассажир может рассчитывать на компенсацию.

Предположительно, скорпион мог оказаться в салоне самолета во время посадки пассажиров предыдущего рейса, следовавшего из Коста-Рики.