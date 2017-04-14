14 апреля 2017 г.
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В мире

Звезду фильма "Обитаемый остров" после попытки суицида положили в психиатрическую клинику

время публикации: 04:19 | последнее обновление: 04:24 блог версия для печати фото
Звезду фильма "Обитаемый остров" после попытки суицида положили в психиатрическую клинику

Актер Василий Степанов, исполнитель главной роли в российском блокбастере "Обитаемый остров", госпитализирован в московской Психиатрической клинической больнице № 1 им. Н.А. Алексеева. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили РИА Новости в справочной службе медучреждения.

В отделении, где находится 31-летний актер, отказались предоставить информацию о его состоянии.

Ранее сообщалось, что Василий Степанов предпринял попытку самоубийства, выбросившись из окна жилого дома на Давыдковской улице в Москве. После падения он остался жив.

По информации Life.ru, актер прыгнул из окна своей квартиры на пятом этаже. Он был доставлен в больницу с переломами таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленными ушибами.

Как пояснили РИА Новости специалисты московской Экстренной медико-психологической помощи в кризисных ситуациях, поместить человека после попытки суицида в психиатрическую клинику можно с его согласия либо с согласия родственников. Для этого они должны обратиться к руководству больницы, а специалисты медучреждения – признать госпитализацию необходимой.

Решение об этом может принять также скорая психиатрическая помощь, приехавшая по вызову после инцидента, если сочтет человека опасным для себя или окружающих.

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// NEWSru.co.il // В мире // 13 апреля 2017 г.
Актер Василий Степанов, звезда фильма "Обитаемый остров", выбросился из окна







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Пятница, 14 апреля 2017 г.
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