Звезду фильма "Обитаемый остров" после попытки суицида положили в психиатрическую клинику

Актер Василий Степанов, исполнитель главной роли в российском блокбастере "Обитаемый остров", госпитализирован в московской Психиатрической клинической больнице № 1 им. Н.А. Алексеева. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили РИА Новости в справочной службе медучреждения.

В отделении, где находится 31-летний актер, отказались предоставить информацию о его состоянии.

Ранее сообщалось, что Василий Степанов предпринял попытку самоубийства, выбросившись из окна жилого дома на Давыдковской улице в Москве. После падения он остался жив.

По информации Life.ru, актер прыгнул из окна своей квартиры на пятом этаже. Он был доставлен в больницу с переломами таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленными ушибами.

Как пояснили РИА Новости специалисты московской Экстренной медико-психологической помощи в кризисных ситуациях, поместить человека после попытки суицида в психиатрическую клинику можно с его согласия либо с согласия родственников. Для этого они должны обратиться к руководству больницы, а специалисты медучреждения – признать госпитализацию необходимой.

Решение об этом может принять также скорая психиатрическая помощь, приехавшая по вызову после инцидента, если сочтет человека опасным для себя или окружающих.