18+
14 апреля 2018 г.
последняя новость: 14:31
Асаду не надо бояться французов
Сирия: война между Россией и США
Повинная голова Цукерберга
Новая форма антисемитизма
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:01 Умер режиссер Милош Форман
22:55 Студентка выпала из окна четвертого этажа одного из учебных корпусов МГИМО
22:19 Генсек ООН призвал к проведению расследования событий на границе сектора Газы
17:46 Посольство Великобритании в Москве: Россия создала запасы вещества типа "Новичок"
17:35 Госдума РФ намерена запретить ввоз алкоголя, табака и сельхозпродукции из США
14:21 Сергей Лавров: химическая атака в Сирии – постановка
12:01 Организация UNESCO на полгода отложила антиизраильское голосование
11:47 Таганский суд постановил заблокировать Telegram в России
11:42 Экс-привратник Trump World Tower: у Трампа есть внебрачный ребенок
11:17 Парламент Гондураса поддержал перенос посольства в Иерусалим, Нетаниягу встретится с Эрнандесом
Загрузка...
В мире

Умер режиссер Милош Форман

время публикации: 11:01 | последнее обновление: 11:37 блог версия для печати фото
Милош Форман
Милош Форман
Милош Форман

13 апреля в городе Уоррен (Коннектикут) умер Милош Форман, чешский и американский кинорежиссер и сценарист. Ему было 86 лет. О смерти великого режиссера сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на слова менеджера Формана, Денниса Аспланда.

По словам жены Формана, Мартины, смерти предшествовала короткая болезнь.

Милош Форман (настоящее имя – Ян Томаш) родился в городе Часлав в Чехословакии. Во время Второй мировой войны отец Формана был арестован нацистами за распространение запрещенной литературы и погиб в концлагере Бухенвальд. Мать погибла в Освенциме. В своей автобиографической книге "Разворот" Форман написал, что после войны он обнаружил, что его биологическим отцом был архитектор еврейского происхождения Отто Кон, в 1940-х годах проживавший в США.

Форман учился в интернате в Подебрадском замке вместе с будущим первым президентом Чехии Вацлавом Гавелом. Приобрел мировую известность после фильма "Черный Петр" (1963), получившего главный приз кинофестиваля в Локарно. После ввода советских войск в Чехословакию, в 1968 году, эмигрировал в США.

В 1975 году Форман снял свой великий фильм "Пролетая над гнездом кукушки", собравший все пять главных премий Американской академии киноискусства "Оскар": за лучшую картину, режиссуру, лучший сценарий, и игру двух актеров. Фильм, который многие критики считают шедевром американского кино, снят по одноименной книге Кена Кизи.

Среди лучших фильмов Формана: "Амадей" (1984), получивший 8 "Оскаров" и еще 32 награды, и "Народ против Ларри Флинта" (1997), завоевавший "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 6 апреля 2018 г.
Умер знаменитый режиссер анимэ Исао Такахата
// NEWSru.co.il // В мире // 2 апреля 2018 г.
В Москве в возрасте 62 лет умер худрук Театра.doc Михаил Угаров
// NEWSru.co.il // В мире // 14 марта 2018 г.
Умер режиссер Леонид Квинихидзе – создатель мюзикла "Соломенная шляпка"
// NEWSru.co.il // В мире // 12 марта 2018 г.
Умер артист и режиссер Олег Табаков
// NEWSru.co.il // В мире // 1 марта 2018 г.
Умер исполнитель одной из главных ролей в сериале "Богатые тоже плачут"
// NEWSru.co.il // В мире // 11 января 2018 г.
Умер журналист и режиссер Виктор Топаллер
// NEWSru.co.il // В мире // 18 декабря 2017 г.
Умер известный российский режиссер Георгий Натансон







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 14 апреля 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018