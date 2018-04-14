Умер режиссер Милош Форман

13 апреля в городе Уоррен (Коннектикут) умер Милош Форман, чешский и американский кинорежиссер и сценарист. Ему было 86 лет. О смерти великого режиссера сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на слова менеджера Формана, Денниса Аспланда.

По словам жены Формана, Мартины, смерти предшествовала короткая болезнь.

Милош Форман (настоящее имя – Ян Томаш) родился в городе Часлав в Чехословакии. Во время Второй мировой войны отец Формана был арестован нацистами за распространение запрещенной литературы и погиб в концлагере Бухенвальд. Мать погибла в Освенциме. В своей автобиографической книге "Разворот" Форман написал, что после войны он обнаружил, что его биологическим отцом был архитектор еврейского происхождения Отто Кон, в 1940-х годах проживавший в США.

Форман учился в интернате в Подебрадском замке вместе с будущим первым президентом Чехии Вацлавом Гавелом. Приобрел мировую известность после фильма "Черный Петр" (1963), получившего главный приз кинофестиваля в Локарно. После ввода советских войск в Чехословакию, в 1968 году, эмигрировал в США.

В 1975 году Форман снял свой великий фильм "Пролетая над гнездом кукушки", собравший все пять главных премий Американской академии киноискусства "Оскар": за лучшую картину, режиссуру, лучший сценарий, и игру двух актеров. Фильм, который многие критики считают шедевром американского кино, снят по одноименной книге Кена Кизи.

Среди лучших фильмов Формана: "Амадей" (1984), получивший 8 "Оскаров" и еще 32 награды, и "Народ против Ларри Флинта" (1997), завоевавший "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля.





