Теракт в столице Буркина-Фасо, не менее 17 погибших

Вечером в воскресенье, 13 августа, в городе Уагадугу, столице африканского государства Буркина-Фасо, террористы напали на посетителей кафе "Стамбул".

По данным местных властей, погибли не менее 17 человек, среди которых есть иностранцы (по состоянию на утро понедельника, подтверждена гибель одного гражданина Турции). Еще восемь человек получили ранения, сообщают африканская радиостанции RFI и агентство РИА Новости.

Согласно указанным источникам, трое мужчин подъехали к кафе "Стамбул" на машине около 21:30 по местному времени (00:30 по времени Израиля) и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе. После чего армия начала операцию против террористов, завязалась перестрелка.

Напомним, что осенью прошлого года израильский Штаб по борьбе с террором отнес Буркина-Фасо к странам со "вторым уровнем" террористической угрозы, наряду с такими государствами, как Индонезия, Алжир, Джибути, Кот-д’Ивуар, Того, Мавритания, Мали, Малайзия, Нигер, Пакистан, Тунис.