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В мире

Биг Бен "умолкнет" на четыре года: 21 августа начинается капремонт

время публикации: 18:28 | последнее обновление: 18:54 блог версия для печати фото
Биг Бен "умолкнет" на четыре года: 21 августа начинается капремонт

Знаменитые на весь мир часы Биг Бен, расположенные на Башне Елизаветы и ставшие символом Лондона, умолкнут 21 августа: в этот день самый крупный колокол весом в 13,7 тонны, давший название всему комплексу, будет отсоединен от часового механизма.

Реставрационные работы, в ходе которых будут обновлены оригинальный часовой механизм, кирпичная кладка башни и черепица на крыше, займут не менее четырех лет, сообщает в понедельник, 14 августа, сайт телеканала CBS News со ссылкой на хранителя башенных часов Стива Джаггса.

На время ремонта умолкнут также четыре более мелких колокола, которые, в отличие от Биг Бен, отбивающего часы, бьют каждые 15 минут. Их звон британцы и гости столицы смогут услышать лишь во время празднования Нового года.

Напомним, что строительство башни британского парламента высотой 96 метров было завершено в 1858 году. До 2012 года она называлась часовой башней Вестминстерского дворца, но в честь 60-летия правления королевы Елизаветы II башня была переименована.

В докладе, опубликованном в 2015 году, говорится, что неоготическая структура XIX века нуждается в капитальном ремонте, который обойдется налогоплательщикам в 7 миллиардов фунтов (11 миллиардов долларов). Это сумму необходимо выложить, чтобы избежать возможного обрушения башни и катастрофических последствий.

Кроме того, во время капремонта будет установлен лифт, ведущий в вентиляционную шахту. В настоящее время единственный путь к колокольне –334-ступенчатая круглая лестница.

28 лампочек на фасаде здания будут заменены энергосберегающими светодиодными лампами, которые могут менять цвет, и башню с часами можно подкрасить в дни праздников.

Ремонт башни – это лишь небольшая часть реставрационых работ, призванных укрепить парламентский комплекс, который разрушается в результате повышенной влажности.

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// NEWSru.co.il // В мире // 14 августа 2017 г.
Лондонский Биг-Бен замолчит на четыре года







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