14 августа 2017 г.
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13:13 Лондонский Биг-Бен замолчит на четыре года
В мире

Лондонский Биг-Бен замолчит на четыре года

время публикации: 13:13 | последнее обновление: 13:13 блог версия для печати фото
Лондонский Биг-Бен замолчит на четыре года

Знаменитый колокол на башне Вестминстерского дворца в Лондоне не будет звонить в течение ближайших четырех лет в связи с реставрационными работами на Башне Елизаветы, где расположен знаменитый Биг-Бен и остальные часовые колокола, сообщает The Guardian.

Власти Лондона приглашают жителей и гостей британской столицы в полдень 21 августа собраться на площади у Вестминстерского дворца, чтобы в последний раз послушать звон колоколов перед тем, как они замолкнут до 2021 года.

Знаменитый Биг-Бен является самым большим из пяти колоколов башни Вестминстерского дворца, весит 13,7 тонн и отбивает время каждый час.

Биг-Бен беспрерывно работал почти 157 лет. В последний раз часы умолкали на шесть недель в 2007 году, для проведения ремонтных работ.

При этом отмечается, что сами часы на башне продолжат работать и будут показывать точное время, однако колокола звонить не будут.

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Понедельник, 14 августа 2017 г.
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