Китай вводит санкции в отношении КНДР: наложен запрет на импорт ряда товаров

Министерство торговли КНР издало запрет на ряд импортных поставок из Северной Кореи – в рамках санкций, наложенных на эту страну ООН. Под действие этих мер подпадают уголь, железная руда, свинцовые концентраты, свинец и морепродукты. Запрет вступает в силу во вторник, 15 августа.

Об этом пишет в понедельник, 14 августа, новостное агентство Reuters.

Соответствующая резолюция Организации Объединенных наций была подписана 6 августа и должна быть имплементирована в течение ближайших 30 дней. Правительство Китая заявляет, что отныне все грузы, доставляемые в КНР, должны проверяться таможней – до установленного США срока действия санкций.

Ранее министерство иностранных дел Северной Кореи уже заявило, что в случае, если США ужесточат санкции в отношении Пхеньяна или же "пустятся в военную авантюру", за этим последует "неизбежное справедливое возмездие".Какие именно действия повлекут за собой эти действия, северокорейские власти не уточнили.

МИД КНДР разъясняет, что Пхеньян был вынужден провести очередной запуск ракеты в качестве "сурового предупреждения" США о недопустимости новых санкций в отношении этой страны.

Напомним, что 27 июля Сенат США утвердил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР, а затем документ подписал президент Дональд Трамп.

Белый дом дал понять, что в целом поддерживает законопроект, предусматривающий существенное ограничение полномочий президента в вопросах санкционной политики. В частности, в документе содержится пункт, обязывающий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций.