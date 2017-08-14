Китай убеждает Дональда Трампа "не развязывать торговую войну"

Официальные источники в Белом доме сообщают, что президент США Дональд Трамп взвешивает возможность начать расследование в отношении КНР, которую подозревает в хищении американской интеллектуальной собственности – в рамках параграфа №301 Закона о торговле от 1974 года.

Об этом пишет в понедельник, 14 августа, британский таблоид The Daily Mail.

Китайское правительство убеждает Трампа на развязывать "торговую войну", поверив слухам о том, что Пекин якобы крадет американские технологии, и грозит негативными последствиями, которыми чревато данное расследование.

Представитель китайского МИД заявил в беседе в репортерами, что у этой войны нет будущего, и в ней не будет победителей – в проигрыше окажутся обе стороны конфликта.

"Учитывая важность китайско-американских отношений, КНР готова объединить усилия с Соединенными Штатами, чтобы поддерживать торгово-экономические отношения на устойчивом, здоровом и стабильном уровне на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды", – говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее в этот день государственная газета Тhe China Daily сообщила, что решение начать расследование может "усилить напряженность" между обеими странами, отметив, что Китай стал крупнейшим мировым экспортером и обладает самыми большими в мире валютными резервами.

Если же Трамп решится на этот шаг, то Вашингтон сможет обратиться за правовой защитой во Всемирную торговую организацию.