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В мире

В Австралии священников могут обязать докладывать полиции об исповедях насильников

время публикации: 12:39 | последнее обновление: 12:55 блог версия для печати фото
В Австралии священников могут обязать докладывать полиции об исповедях насильников

Австралийские законодатели рассмотрят рекомендации, согласно которым, католическим священникам будет грозить уголовное преследование, если они не донесут полиции о случаях сексуального насилия, о которых услышали во время исповеди, сообщает BBC.

Представители австралийской католической церкви заявили, что будут сопротивляться внедрению данной инициативы.

Королевская комиссия по расследованию действий различных институтов в отношении сексуального насилия над несовершеннолетними начала свою работу в 2013 году и за этот период опросила несколько тысяч жертв насилия.

По результатам своей работы комиссия предложила внести ряд изменений в уголовный кодекс Австралии. Самой главной и спорной рекомендацией комиссии стало предложение подвергать уголовному преследованию представителей различных институтов, которые "знали, подозревали или должны были подозревать" о факте сексуально насилия в отношении несовершеннолетнего.

Эти рекомендации были сделаны в свете того факта, что, как выяснила комиссия, многие насильники признаются в своих преступлениях на исповеди, зная, что на них не донесут в полицию.

Архиепископ Мельбурна отреагировал на эти рекомендации, заявив, что "исповедь в католической церкви является духовным общением с Богом посредством священника и фундаментальной частью свободы вероисповедания".



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