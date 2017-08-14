Украину обвинили в поставках вооружений КНДР: Киев отвергает обвинения

Украина решительно отвергает обвинения в том, что она якобы поставляет военные технологии северокорейскому режиму, о чем сообщила ранее газета The New York Times cо ссылкой на экспертов, утверждающих, что двигатели для ракет поставил КНДР днепровский машиностроительный завод "Южмаш".

"Украина всегда выполняла все взятые на себя международные обязательства. Поэтому предприятия украинского оборонного и аэрокосмического комплекса никогда не поставляли вооружения и военные технологии в Северную Корею", – приводит новостной портал "Укринформ" слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

По словам Турчинова, некоторые зарубежные СМИ распространяют ложную информацию с подачи российских спецслужб,

"Для этих утверждений нет никаких оснований, они провокационны по содержанию и, скорее всего, сфальсифицированы спецслужбами России для сокрытия своих преступлений", – заявил он.

Турчинов подчеркнул, что Украина считает северокорейский режим "тоталитарным, непредсказуемым и опасным и поддерживает санкции в отношении этой страны.

Напомним, что, согласно информации The New York Times, успешным испытанием северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньян обязан черному рынку, где он приобрел мощные ракетные двигатели, созданные на заводе "Южмаш". Газета ссылается на оценку Майкла Эльмана, эксперта Международного института стратегических исследований, и данные американской разведки.