В Чехии подготовили служебных собак для таможни Израиля

В мае-августе этого года в Чехии прошли специальный курс подготовки четыре служебные собаки, предназначенные для Департамента таможенных и налоговых сборов Израиля. Одновременно курс подготовки успешно завершил израильский инструктор-кинолог, сообщает сайт tydenikpolicie.cz.

Речь идет о служебных собаках, обученных поиску наркотических средств.

В течение двух месяцев обучение велось в Чехии, в питомнике в Херманице. Потом двое чешских инструкторов-кинологов приезжали в Израиль, где в течение двух недель работали с обученными собаками в местных условиях. Заключительные экзамены, которые принимали чешские специалисты, были сданы в конце июля – начале августа.

Напомним, что около года назад из Чехии для кинологического подразделения полиции Израиля были доставлены 10 чешских овчарок и бельгийских малинуа, которые присоединились к 240 служебным собакам, которые на тот момент проходили службу в израильских правоохранительных структурах. Эти собаки перед поступлением на службу в Израиле проходили пятимесячную подготовку.