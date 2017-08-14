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14:20 Теракт в Буркина-Фасо: не менее 20 убитых, среди них граждане Турции и Франции
В мире

Теракт в Буркина-Фасо: среди погибших не менее восьми иностранцев

время публикации: 18:43 | последнее обновление: 18:43 блог версия для печати фото
Теракт в Буркина-Фасо: среди погибших не менее восьми иностранцев

Власти Буркина-Фасо опубликовали новые данные о жертвах теракта, совершенного вечером 13 августа в столице этой африканской страны – городе Уагадугу.

По уточненным данным, жертвами вооруженного нападения на посетителей кафе "Aziz Istanbul" стали не менее 20 человек, в их числе восемь иностранных граждан, пишет новостной портал Walla.

Ранее сообщалось, что в теракте погибли, в числе прочих, один гражданин Турции и один гражданин Франции.

По разным данным, двое или трое боевиков ликвидированы. Все заложники освобождены, не менее восьми из них были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Напомним, что в минувшее воскресенье, около 21:30 по местному времени (00:30 по времени Израиля), несколько вооруженных мужчин подъехали к кафе "Aziz Istanbul" на автомобиле и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе. К месту происшествия прибыли военнослужащие, завязалась перестрелка.

Отметим, что кафе "Aziz Istanbul" расположено в непосредственной близости от центрального офиса министерства торговли, промышленности и ремесел Буркина-Фасо, около которого есть вооруженная охрана.

Осенью прошлого года израильский Штаб по борьбе с террором отнес Буркина-Фасо к странам со "вторым уровнем" террористической угрозы, наряду с такими государствами, как Индонезия, Алжир, Джибути, Кот-д’Ивуар, Того, Мавритания, Мали, Малайзия, Нигер, Пакистан, Тунис.

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// NEWSru.co.il // В мире // 14 августа 2017 г.
Теракт в Буркина-Фасо: не менее 20 убитых, среди них граждане Турции и Франции
// NEWSru.co.il // В мире // 14 августа 2017 г.
Теракт в столице Буркина-Фасо, не менее 17 погибших







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Понедельник, 14 августа 2017 г.
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