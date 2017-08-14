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В мире

ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Москве

время публикации: 13:21 | последнее обновление: 13:21 блог версия для печати фото
ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Москве

Федеральная служба безопасности России заявила, что задержала членов группы, которая готовилась совершить ряд крупных терактов в российской столице, сообщает РИА Новости.

Сотрудники ФСБ также обнаружили и обезвредили лабораторию по изготовлению взрывчатки, расположенную в Московской области.

Согласно заявлению ФСБ, в террористическую группу входит один гражданин России и трое граждан стран Центральной Азии.

В числе задержанных назван "эмиссар ИГ, специалист по изготовлению взрывных устройств". Двое задержанных готовились к роли террористов-смертников.

Организаторами терактов, по данным ФСБ, являются боевики "Исламского государства", руководившие бандитами из Сирии.

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