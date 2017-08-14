14 августа 2017 г.
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В мире

Предотвращена серия терактов в Москве и Санкт-Петербурге. Подробности

время публикации: 15:21 | последнее обновление: 15:32 блог версия для печати фото
Предотвращена серия терактов в Москве и Санкт-Петербурге

Российские СМИ публикуют подробности задержания террористов, готовивших серию атак на транспортные объекты, торговые центры и крупные рынки в Москве, Подмосковье и в Санкт-Петербурге.

Издание "Газета.Ру" сообщает, что в группу террористов, задержанных в понедельник, 14 августа, спецназом ФСБ, входили один гражданин Российской Федерации и выходцы из стран Средней Азии – в том числе эмиссар террористической группировки "Исламское государство", а также подрывник и два смертника.

Кроме того, сообщается о причастности к подготовке серии терактов главарей ИГ, находящихся сейчас в Сирии – руководителя школы подрывников Ширинджонова А. М и объявленного в международный розыск Назарова Т. М.

"ФСБ России в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в Московском регионе пресечена деятельность террористической группы, намеревавшейся совершить серию терактов в местах массового скопления людей" – цитирует заявление Центра общественных связей ФСБ агентство новостей "Интерфакс".

Издание сообщает, что в Подмосковье была обнаружена и ликвидирована лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.

ФСБ уже подала в Лефортовский суд ходатайства об аресте трех боевиков, о чем сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова. "В суд поступили ходатайства об аресте трех подозреваемых в подготовке терактов, они будут рассмотрены сегодня", – цитирует РИА Новости слова представителя суда.

ФСБ также предотвратила крупные теракты в Санкт-Петербурге, которые планировалось совершить в конце июля. Сотрудники спецслужб задержали семерых экстремистов из стран Центральной Азии, планировавших атаки в местах массового скопления людей и на железнодорожном транспорте северной столицы.

По словам заместителя генпрокурора России Александра Буксмана, за первые шесть месяцев 2017 года ФСБ предотвратила более десяти террористических атак, пропустив одну из них: подрыв смертника из Киргизии Акбарджона Джалилова в апреле этого года.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 14 августа 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 25 мая 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 18 апреля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 15 декабря 2016 г.
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