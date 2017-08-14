США: КНДР использует советские ракетные двигатели с "черного рынка"

Американские эксперты считают, что скорость, с которой северокорейский режим развивает в последние два года свою ракетную программу, обусловлена тем, что Пхеньян покупает технологии и комплектующие на "черном рынке", куда их поставляют Украина и Россия.

Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного в понедельник, 14 августа, Международным институтом стратегических исследований.

В этом докладе говорится, что КНДР "демонстрирует поразительные успехи" в разработке ракет. Эксперты убеждены, что Пхеньян не смог бы достичь подобных результатов без использования высокопроизводительного жидкостного ракетного двигателя (LPE), предоставленного "иностранным источником".

В документе говорится, что переход от ракет ближнего и среднего радиуса действия к более продвинутой и успешной модели "Хвасон-12" и межконтинентальной баллистической ракете "Хвасон-14" мог быть осуществлен лишь с помощью LPE, созданного на основе советских двигателей RD-250, которые производили машиностроительный завод "Южмаш" и КБ "Южное".

"Утверждения, что LPE является северокорейским продуктом, выглядели бы более правдоподобно, если бы северокорейские специалисты последовательно испытывали серию менее мощных двигателей, но сведений о таких мероприятиях у нас нет", – приводит слова эксперта Майкла Эльмана влиятельное издание Newsweek.

Украина решительно отвергает обвинения в том, что она якобы поставляет военные технологии северокорейскому режиму, о чем сообщила ранее газета The New York Times.

"Украина всегда выполняла все взятые на себя международные обязательства. Поэтому предприятия украинского оборонного и аэрокосмического комплекса никогда не поставляли вооружения и военные технологии в Северную Корею", – приводит новостной портал "Укринформ" слова секретаря Совета по национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

По мнению Турчинова, некоторые зарубежные СМИ распространяют ложную информацию с подачи российских спецслужб. "Для этих утверждений нет никаких оснований, они провокационны по содержанию и, скорее всего, сфальсифицированы спецслужбами России для сокрытия своих преступлений", – заявил он.

Турчинов подчеркнул, что Украина считает северокорейский режим "тоталитарным, непредсказуемым и опасным" и поддерживает санкции в отношении этой страны.





