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В мире

Данфорд: США применят силу в отношении КНДР только после провала санкций

время публикации: 12:53 | последнее обновление: 12:54 блог версия для печати фото
Данфорд: США применят силу в отношении КНДР только после провала санкций

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, что США готовят план военной агрессии в адрес КНДР, однако этот план будет задействован только в случае провала дипломатических и экономических санкций, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-офис южнокорейского президента.

Данфорд сделал это заявление в ходе встречи в Сеуле с президентом и министром обороны Южной Кореи. На встрече обсуждались последние события, связанные с провокациями со стороны КНДР. После визита в Сеул Данфорд посетит Китай и Японию.

Одновременно стало известно, что со вторника, 15 августа, Китай приостановит импорт из КНДР железа, железной руды и морепродуктов. Пекин уже обещал изменить свою политику и подчиниться последним санкциям, введенным ООН в адрес Северной Кореи.

Напомним, ранее китайский лидер Си Цзиньпин призвал Трампа избегать воинственной риторики, которая усугубляет напряженность – после того, как Трамп заявил, что сталинский режим "реально пожалеет" о своей враждебности в отношении США.

Очередной виток противостояния КНДР с Западом начался 4 июля 2017 года, когда Пхеньян отчитался об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. По данным северокорейских СМИ, приказ о запуске баллистической ракеты был отдан лично главой КНДР Ким Чен Ыном. По официальной версии КНДР, ракета пролетела 933 км и достигла высоты 2.802 км, время полета составило 39 минут.

5 августа Совбез ООН единогласно проголосовал за проект резолюции по ужесточению санкций в отношении КНДР. Это стало ответом на данные ракетные испытания КНДР.

Согласно документу, в КНДР запрещается экспорт угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды, а также морепродуктов. Кроме того, государствам - членам ООН запрещается увеличивать число рабочих из Северной Кореи внутри страны и инвестировать средства в совместные с северокорейскими компаниями проекты.

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