Ктуба евреев, погибших в лагере смерти, найдена в дымоходе голландского дома

Голландские историки ищут родственников еврейских супругов, брачное свидетельство которых было обнаружено в дымоходе одного из домов города Хаттем, расположенного в провинции Гелдерланд – в 90 км к востоку от Амстердама.

Об этом сообщил в интервью ежедневной газете Algemeen Dagblad Пауль Харменс, куратор Центра изучения истории Overijssel.

Харменс инициировал поиски родных Зигфрида де Гроота и Берты Липперс, которые вступили в брак в 1931 году в Германии. Свадьбу провели по еврейскому обряду с участием раввина, что было редкостью в те годы. Их брачное свидетельство обнаружили случайно – во время капитального ремонта дома в Хаттеме.

Каким образом оно там оказалось историкам не известно – возможно, еврейские супруги скрывались в этом доме от нацистов.

Зигфрид, Берта и их дети, Дитрих и Марта-Клара погибли в период Холокоста: отец семейства в австрийском лагере смерти Маутхаузен, остальные в Освенциме.

Ранее в этом году голландские истории сообщили об уникальной находке: видеозаписи еврейской свадьбы в голландской провинции Фрисланд, проведенной в 1939 году – накануне вторжения нацистов.

В статье отмечается, что все еврейское население этой провинции было уничтожено в годы Холокоста, однако жениху и невесте, Мими Двингер и Баренду Борсу, удалось выжить.

Напомним, что в прошлом году владельцы антикварного магазина под Амстердамом вернули "ктубу" (еврейский брачный контракт), родственникам Луи Барзелая и Флоры Снатагер, которые вступили в брак в 1942 году и также были убиты нацистами.