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В мире

Вступил в силу приговор блогеру Лапшину, решается вопрос о его экстрадиции в Израиль

время публикации: 13:32 | последнее обновление: 13:32 блог версия для печати фото
Вступил в силу приговор блогеру Лапшину, решается вопрос о его экстрадиции в Израиль

В понедельник, 14 августа, вступил в силу приговор Бакинского суда в отношении гражданина России и Израиля, блогера Александра Лапшина, осужденного на три года лишения свободы.

Сайт "Арменпресс" и агентство "Интерфакс" приводят разъяснения адвоката Эдуарда Чернина, который отмечает, что в течение ближайших 7-10 дней станет ясно, какие шаги будут предприняты с целью экстрадиции Лапшина в Израиль.

Адвокат уточнил, что министерство юстиции Израиля должно по этому поводу обратиться в минюст Азербайджана, и тогда азербайджанская сторона рассмотрит это обращение.

26 июля во время встречи с адвокатом и израильским консулом Александр Лапшин подал прошение об экстрадиции в Израиль.

Рассматривалась возможность подачи прошения и об экстрадиции Лапшина в Россию, но он предпочел обратить с просьбой о выдаче его властям Израиля, где проживают его близкие.

Обычно в такой ситуации осужденного экстрадируют в другую страну при условии, что он там будет отбывать наказание.

Напомним, что 20 июля гражданин Израиля и России, блогер Александр Лапшин, был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к трем годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха. Лапшину были предъявлены обвинения в незаконном пересечении государственной границы и призывах к нарушению территориальной целостности Азербайджана. Прокуратура требовала для блогера 6,5 лет лишения свободы.

Накануне вынесения приговора Лапшин не признал вину, но заявил о раскаянии.

Блогер Александр Лапшин (1976 года рождения) был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года. Поводом для задержания стал запрос властей Азербайджана, которые ранее объявили Лапшина в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса. Как сообщали азербайджанские СМИ, это было связано с визитами А.Лапшина в Нагорный Карабах. Имя Лапшина было включено бакинскими властями в "черный список" в 2011 году. Однако в июне 2015 года, как сообщали азербайджанские СМИ, Лапшин въезжал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту.

МИД Израиля, а также российское внешнеполитическое ведомство безуспешно пытались предотвратить экстрадицию Лапшина в Азербайджан. Депутат Кнессета Ксения Светлова ("Сионистский лагерь") требовала от правительства более активных действий, направленных на освобождение гражданина Израиля, отслужившего в боевых частях ЦАХАЛа.

7 февраля Александр Лапшин был специальным рейсом доставлен из Минска в Баку. Экстрадиция была осуществлена вскоре после того, как Верховный суд Беларуси отклонил апелляцию Лапшина.

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// NEWSru.co.il // В мире // 19 июля 2017 г.
Накануне вынесения приговора блогер Лапшин не признал вину, но заявил о раскаянии
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Израильтянин Александр Лапшин спецрейсом доставлен в Баку
// NEWSru.co.il // В мире // 7 февраля 2017 г.
Верховный суд Беларуси постановил: блогера Лапшина выдадут Баку
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 января 2017 г.
МИД Израиля предложил Баку публичные извинения блогера Лапшина в обмен на снятие обвинений
// NEWSru.co.il // В мире // 15 декабря 2016 г.
В Минске задержан блогер Александр Лапшин







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