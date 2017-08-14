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В мире

В Триполи похищен или арестован бывший премьер-министр Ливии

время публикации: 05:41 | последнее обновление: 05:41 блог версия для печати фото
Али Зейдан

В ночь на понедельник, 14 августа, поступило сообщение о похищении в Триполи бывшего премьер-министра Ливии Али Зейдана. Телеканал "Аль-Арабия" и агентство РИА Новости передают, что его похитили из отеля.

Как пишет ливийская газета Libya Herald, Зейдана вывела из отеля группа вооруженных людей, которая состояла из членов проправительственной Революционной бригады Триполи и, по неподтвержденным сведениям, действовала по ордеру, выданному генеральным прокурором.

В 2013 году Али Зейдан, который тогда занимал пост главы правительства, также был похищен. Его отпустили в тот же день.

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