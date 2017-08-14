Подозрение на теракт во Франции: автомобиль врезался в пиццерию

Во французском департаменте Сена и Марна автомобиль BMW на большой скорости въехал на террасу пиццерии, где в это время за столиками сидели посетители. Трагедия произошла в промышленной зоне города Сет-Сор.

В результате этого инцидента пострадали не менее восьми человек. По предварительной информации, 8-летняя девочка скончалась от травм.

Сайт Jeanmarcmorandini.com сообщает, что водитель автомобиля задержан.

Полиция расследует обстоятельства происшествия. Следственные органы не исключают, что речь идет о теракте.





