Беженец из Сирии пытался обмануть ИГ: немецкий суд стал на сторону террористов

Окружной суд города Саарбрюкен, административного центра федеральной земли Саар, стал на сторону террористической группировки "Исламское государство" и приговорил к двум годам лишения свободы сирийского беженца, который попытался нагреть руки на боевиках ИГ.

Об этом пишет в понедельник, 14 августа, новостное агентство Reuters.

39-летний парикмахер из Дамаска, которого пресса называет Хасан А., утверждал: он якобы подрядился совершить теракт-самоубийство в Германии от имени ИГ и потребовал, чтобы боевики перевели на его счет 180.000 евро.

Суд отверг аргументы обвинения, которое напоминало: подсудимый виновен в тяжелом преступлении – планировании теракта ан немецкой земле – но признал его виновным в попытке обмануть ИГ, которое фигурировало на этом процессе в качестве истца.

Обе стороны уже обжаловали вердикт в Федеральном Верховном суде.