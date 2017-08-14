14 августа 2017 г.
последняя новость: 14:59
Садальский о скандале с Малаховым
Так устроены русские
Бабкина о разногласиях с невесткой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:54 Китай вводит санкции в отношении КНДР: наложен запрет на импорт ряда товаров
14:20 Теракт в Буркина-Фасо: не менее 20 убитых, среди них граждане Турции и Франции
14:11 Беженец из Сирии пытался обмануть ИГ: немецкий суд стал на сторону террористов
13:32 Вступил в силу приговор блогеру Лапшину, решается вопрос о его экстрадиции в Израиль
13:21 ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Москве
13:13 Лондонский Биг-Бен замолчит на четыре года
12:53 Данфорд: США применят силу в отношении КНДР только после провала санкций
12:39 В Австралии священников могут обязать докладывать полиции об исповедях насильников
10:51 Оползень на севере Индии: не менее 46 погибших
08:20 В Ванкувере автобус врезался в группу туристов, один человек погиб
В мире

Беженец из Сирии пытался обмануть ИГ: немецкий суд стал на сторону террористов

время публикации: 14:11 | последнее обновление: 14:11 блог версия для печати фото
Беженец из Сирии пытался обмануть ИГ: немецкий суд стал на сторону террористов

Окружной суд города Саарбрюкен, административного центра федеральной земли Саар, стал на сторону террористической группировки "Исламское государство" и приговорил к двум годам лишения свободы сирийского беженца, который попытался нагреть руки на боевиках ИГ.

Об этом пишет в понедельник, 14 августа, новостное агентство Reuters.

39-летний парикмахер из Дамаска, которого пресса называет Хасан А., утверждал: он якобы подрядился совершить теракт-самоубийство в Германии от имени ИГ и потребовал, чтобы боевики перевели на его счет 180.000 евро.

Суд отверг аргументы обвинения, которое напоминало: подсудимый виновен в тяжелом преступлении – планировании теракта ан немецкой земле – но признал его виновным в попытке обмануть ИГ, которое фигурировало на этом процессе в качестве истца.

Обе стороны уже обжаловали вердикт в Федеральном Верховном суде.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 14 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017