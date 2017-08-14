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В мире

В Ванкувере автобус врезался в группу туристов, один человек погиб

время публикации: 08:20 | последнее обновление: 08:24 блог версия для печати фото

В воскресенье, 13 августа, в канадском Ванкувере автобус на невысокой скорости врезался в группу туристов неподалеку от подвесного моста Капилано. В результате аварии один человек, еще несколько получили травмы.

Как сообщает издание Vancouver Sun, погиб мужчина 49 лет. И еще один мужчина, пожилого возраста, госпитализирован с серьезными травмами. Также в больницу была доставлена 15-летняя девочка, получившая незначительные травмы. Все трое пострадавших были туристами.

Судя по имеющейся информации, речь идет о непреднамеренном наезде. Водитель туристического автобуса, по всей видимости, не успел вовремя затормозить, когда группа туристов вышла на проезжую часть из-за припаркованного около бордюра внедорожника.

Полиция расследует этот трагический инцидент. Информации о национальности погибшего и раненых не поступало.

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