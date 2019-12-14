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NEWSru.co.il :: В мире14 декабря 2019 г., 10:57

Самолет авиакомпании "Эль-Аль" повредил крыло после приземления в Лас-Вегасе

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Самолет авиакомпании &quot;Эль-Аль&quot; повредил крыло после приземления в Лас-Вегасе Самолет авиакомпании &quot;Эль-Аль&quot; повредил крыло после приземления в Лас-Вегасе

Самолет авиакомпании "Эль-Аль" Dreamliner 787-9, вылетевший в ночь на субботу, 14 декабря, из аэропорта Бен-Гурион в Лас-Вегас после приземления в аэропорту Маккаран повредил крыло, задев столб линии электропередач.

По данным предварительного расследования, буксировщик, который должен был "припарковать" лайнер, отказался ждать сопровождающего и, в результате неудачного маневрирования, самолет повредил крыло. Авария привела к отключению электроэнергии в аэропорту.

Из-за серьезного повреждения самолет, который должен был в ближайшее время вылететь в Израиль, оставлен в ангаре для ремонта.

Напомним, первый Dreamliner был получен авиакомпанией "Эль-Аль" в августе 2017 года.

Boeing 787 предназначен для полетов на большие расстояния, он гораздо экономичнее, легче и комфортабельнее своих предшественников.



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