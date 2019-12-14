Иерусалим:
7 - 14°
Тель-Авив:
12 - 19°
Эйлат:
13 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире14 декабря 2019 г., 13:57

Генассамблея ООН продлила мандат UNRWA до 2023 года

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Генеральная ассамблея ООН одобрила продление мандата UNRWA

Генеральная ассамблея ООН одобрила продление мандата Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) до 2023 года. Против продления мандата высказались Израиль и США. 169 стран проголосовали за, девять – воздержались.

Также в пятницу, 13 декабря, Генассамблеей ООН были приняты еще семь пропалестинских резолюций.

Палестинские СМИ публикуют реакцию представителей арабских стран на это решение Генассамблеи ООН. Заместитель генерального секретаря Лиги арабских государств по делам Палестины и оккупированных территорий Саид Абу Али заявил, что решение о продлении мандата отражает "поддержку деятельности UNRWA и палестинского народа" большинством государств.

Официальный представитель МИД Иордании Дайфалла эль-Файиз также заявил, что единодушное голосование свидетельствует о поддержке палестинских беженцев.

В последние месяцы Агентство ООН по помощи палестинским беженцам было подвергнуто финансовым проверкам; в результате этих проверок были подтверждены подозрения в коррупции и других злоупотреблениях в руководстве этой организации.

Напомним, 6 ноября Пьер Крахенбюль, глава Агентства ООН по помощи палестинским беженцам, подал в отставку. Это решение было связано с расследованиями подозрений в коррупции. Однако в ходе расследования его личная причастность к возможному мошенничеству или присвоению денег подтверждена не была.

Агентство ООН, основанное в 1949 году, занимается помощью палестинским беженцам в Ливане, Сирии, а также палестинцам, проживающим на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газы. В частности, оно обеспечивает выплату зарплат врачам и медработникам. Оно существует в основном за счет добровольных взносов государств и ведет свою деятельность на основе мандата, выданного Генеральной ассамблеей ООН, который продлевается каждые три года.

UNRWA испытывает значительные финансовые трудности после того, как США в сентябре 2018 года отказались от выплаты взносов агентству. По мнению Вашингтона, репутация UNRWA, занимающегося поддержкой палестинских беженцев в Сирии, Ливане, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа "непоправимо испорчена".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 15 ноября 2019
Генеральная ассамблея ООН одобрила продление мандата UNRWA
// NEWSru.co.il // Пресса // 07 ноября 2019
ХАМАС осудил коррупцию в UNRWA. Обзор арабских СМИ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 06 ноября 2019
Глава Ближневосточного агентства ООН по делам палестинских беженцев подал в отставку
// NEWSru.co.il // В мире // 03 августа 2019
Белый дом потребовал от ООН подробностей по расследованию коррупции в UNRWA


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:57 Генассамблея ООН продлила мандат UNRWA до 2023 года
12:33 Власти Северной Кореи провели "важное испытание" на космодроме Сохэ
10:57 Самолет авиакомпании "Эль-Аль" повредил крыло после приземления в Лас-Вегасе
08:41 США, Франция, Великобритания и Израиль рекомендуют туристам не ездить на северо-восток Индии
02:47 "Гавкайте в другом месте": Попов выгнал украинского политолога из студии "60 минут"
22:56 В Лондоне задержан дебошир-антисемит, ударивший еврея в автобусе
22:32 UNESCO исключила из списка культурного наследия карнавал в Алсте "за антисемитизм"
21:58 Глава Нацбанка Грузии оценил ущерб, причиненный отменой авиасообщения с РФ
20:21 В Торонто неизвестный открыл стрельбу по прохожим; ранен подросток
18:56 Умер американский актер Дэнни Айелло, сыгравший в "Крестном отце" и "Однажды в Америке"
...