Генассамблея ООН продлила мандат UNRWA до 2023 года

Генеральная ассамблея ООН одобрила продление мандата Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) до 2023 года. Против продления мандата высказались Израиль и США. 169 стран проголосовали за, девять – воздержались.

Также в пятницу, 13 декабря, Генассамблеей ООН были приняты еще семь пропалестинских резолюций.

Палестинские СМИ публикуют реакцию представителей арабских стран на это решение Генассамблеи ООН. Заместитель генерального секретаря Лиги арабских государств по делам Палестины и оккупированных территорий Саид Абу Али заявил, что решение о продлении мандата отражает "поддержку деятельности UNRWA и палестинского народа" большинством государств.

Официальный представитель МИД Иордании Дайфалла эль-Файиз также заявил, что единодушное голосование свидетельствует о поддержке палестинских беженцев.

В последние месяцы Агентство ООН по помощи палестинским беженцам было подвергнуто финансовым проверкам; в результате этих проверок были подтверждены подозрения в коррупции и других злоупотреблениях в руководстве этой организации.

Напомним, 6 ноября Пьер Крахенбюль, глава Агентства ООН по помощи палестинским беженцам, подал в отставку. Это решение было связано с расследованиями подозрений в коррупции. Однако в ходе расследования его личная причастность к возможному мошенничеству или присвоению денег подтверждена не была.

Агентство ООН, основанное в 1949 году, занимается помощью палестинским беженцам в Ливане, Сирии, а также палестинцам, проживающим на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газы. В частности, оно обеспечивает выплату зарплат врачам и медработникам. Оно существует в основном за счет добровольных взносов государств и ведет свою деятельность на основе мандата, выданного Генеральной ассамблеей ООН, который продлевается каждые три года.

UNRWA испытывает значительные финансовые трудности после того, как США в сентябре 2018 года отказались от выплаты взносов агентству. По мнению Вашингтона, репутация UNRWA, занимающегося поддержкой палестинских беженцев в Сирии, Ливане, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа "непоправимо испорчена".





