14 февраля 2017 г.
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В мире

Советник президента США по безопасности ушел в отставку из-за контактов с послом РФ

время публикации: 06:48 | последнее обновление: 07:17 блог версия для печати фото
Майкл Флинн
Дональд Трамп и Майкл Флинн
Дональд Трамп и Майкл Флинн (справа)

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку из-за скандала, связанного с его контактами с российским послом, сообщает CNN.

В сообщении сказано, что исполняющим обязанности советника президента по безопасности назначен генерал в отставке Кит Келлог.

Майкл Флинн в итоге занимал пост советника президента США по безопасности лишь несколько недель.

Как отмечает РИА Новости, к отставке Майкла Флинна накануне призвали в Сенате США после того, как выяснилось, что он солгал вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным чиновникам о своих контактах с российским послом в США Сергеем Кисляком.

О расследовании в отношении Флинна ранее сообщала The Washington Post. По данным газеты, Флинн беседовал с Кисляком 29 декабря, в день, когда администрация Барака Обамы ввела новые санкции против России. По словам источников издания, после разговора "Кисляк был оставлен под впечатлением о том, что санкции будут позднее пересмотрены".

Флинн ранее отрицал, что обсуждал c Кисляком санкции, но в позже его пресс-секретарь сказал, что советник не помнит, поднималась ли эта тема в ходе беседы с послом, и не может полностью исключить факт обсуждения.

Вице-президент США Майк Пенс тоже отрицал, что Майкл Флинн обсуждал санкции с российским послом.

В ночь на 14 февраля было опубликовано заявление Майкла Флинна об отставке, в котором он признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

"К сожалению, из-за быстрой смены событий я ненамеренно предоставил избранному вице-президенту и другим неполную информацию относительно моих телефонных разговоров с российским послом. Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения. Я подаю в отставку", – заявил Флинн.

"Во время исполнения обязанностей будущего советника по национальной безопасности я провел множество телефонных звонков с иностранными коллегами, министрами и послами. Эти звонки должны были облегчить гладкую передачу власти и начать строить необходимые отношения между президентом, его советниками и иностранными лидерами. Подобные звонки – стандартная практика при любой передаче власти подобного масштаба", –цитирует заявление Флинна РИА Новости.



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// NEWSru.co.il // В мире // 10 февраля 2017 г.
The Washington Post: советник Трампа говорил с российским послом о смягчении санкций







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