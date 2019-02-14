Участились случаи отказа впустить израильских туристов на территорию Украины

В последнее время участились сообщения о том, что пограничная служба Украины в киевском аэропорту "Борисполь" отказывает обладателям израильского гражданства во въезде в страну.

Очередной такой случай произошел в среду, 13 февраля, когда в "Борисполе" завернули 16 пассажиров нескольких рейсов, прилетевших из Израиля в Киев. Среди пассажиров, вынужденных вернуться в Израиль, была группа из шести человек, которую в "Борисполе", как рассказал нашей редакции корреспондент издания "Едиот Ахронот" в Киеве Эдуард Докс, встречал местный гид. Со ссылкой на гида журналист сообщил, что у всех шестерых в Киеве был оплачен отель на бульваре Леси Украинки. Кроме того, у каждого было при себе по 1000 евро наличными.

Однако это не убедило украинских пограничников в том, что молодые люди приехали в туристических целях. Всем шестерым было отказано во въезде на территорию Украины.

Корреспондент редакции NEWSru.co.il пообщался с одним молодым человеком из этой компании, Ниром Сабагом. Как утверждает Сабаг, ему и его друзьям причину отказа во въезде не объяснили. Сабаг также подтвердил нашему корреспонденту, что у него и его товарищей была оплачена гостиница и имелись при себе достаточно крупные суммы денег. На вопрос о том, с какой целью молодые люди прибыли в Киев, Сабаг ответил, что в целях отдыха. Вся компания была вынуждена ночевать прямо в терминале в ожидании обратного рейса, который вылетал только на следующий день, 14 февраля.

Наша редакция попросила пресс-секретаря пограничной службы Украины Олега Слободяна объяснить, чем было вызвано решение пограничников "Борисполя". По словам Слободяна, молодые люди, которым было отказано во въезде, "не смогли аргументированно обозначить цель визита".

Интересно, что когда гид, организовавший поездку шестерым израильтянам, позвонил в справочную пограничной службы, ему ответили, что у человека, заявляющего, что он прибыл в страну в туристических целях, должен быть некий "туристический ваучер", которого не было у группы молодых мужчин.

Про требуемый от израильтян при переходе границы Украины "туристический ваучер" наша редакция слышит не впервые. В начале февраля к нам обратился новый репатриант, недавно получивший израильское гражданство, и уже по израильскому заграничному паспорту полетевший в Киев. Павел М., по его словам, ранее многократно посещал территорию Украины, однако летал он в Днепр и по российскому паспорту. На этот раз Павел, уже обладатель израильского "даркона", российский загранпаспорт оставил в Израиле.

Как утверждает наш собеседник, у него был обратный билет на самолет и оплаченная бронь в одной из киевских гостиниц. Во время беседы с пограничниками в "Борисполе" Павел объяснил, что билеты и проживание в Киеве ему оплатил работодатель. Цель поездки была туристическая, а именно ознакомление с городом, в котором Павлу в будущем придется работать, но где он ранее не бывал.

В конечном итоге Павлу М. во въезде было отказано по причине отсутствия у него "туристического ваучера". По словам Павла, сотрудник пограничного контроля объяснил ему, что следовало заранее нанять гида и составить программу осмотра Киева, так как купленные билеты и оплаченная гостиница не являются достаточным доказательством того, что цель визита Павла туристическая.

Наша редакция попросила пресс-секретаря пограничной службы Украины Олега Слободяна объяснить, что представляет собой этот "туристический ваучер". Слободян заявил, что не может ответить нам на этот вопрос и что, как он уже подчеркивал ранее, каждый случай рассматривается украинскими пограничниками в отдельности.

Редакция NEWSru.co.il направила в пограничную службу Украины запрос по поводу случая Павла М., однако ответ нам пока получить не удалось.

Мы также попросили Слободяна прокомментировать несколько наиболее распространенных версий отказа израильтянам во въезде на территорию Украины. По данным некоторых неофициальных источников нашей редакции, как и по данным источников Эдуарда Докса, украинская пограничная служба усложняет израильтянам въезд на территорию Украины в качестве "ответной меры" на трудности, с которыми зачастую сталкиваются украинские туристы в аэропортах Израиля. По другой версии, украинские власти не устраивает так называемый "секс-туризм", когда группы израильтян ездят в украинские города в целях получения более дешевых, чем на родине, сексуальных услуг.

Олег Слободян заявил, что ему об этих версиях ничего не известно, и вновь подчеркнул, что каждый случай рассматривается пограничниками в отдельности.

Напомним, что в течение последних восьми лет между Украиной и Израилем действует безвизовый режим, позволяющий туристам находиться в стране до 90 дней.





