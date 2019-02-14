Умер популярный певец Сергей Захаров, ему было 68 лет

В четверг, 14 февраля, Санкт-Петербурге в возрасте 68 лет умер популярный певец, народный артист России Сергей Захаров.

О его смерти сообщил "Пятый канал" со ссылкой на Союз концертных деятелей Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Дата и место прощания пока не сообщаются.

Сергей Захаров. Краткая биография

Родился 1 мая 1950 года в Николаеве (Украина, СССР). Отец был военным, семья 13 лет прожила на Байконуре.

Сергей пел с дошкольного возраста. После школы, во время службы в армии участвовал в художественной самодеятельности, пел в ВИА "Дружба" в ДКС (Дом культуры строителей) на Байконуре.

В 1971 году был направлен в Москву для поступления в музыкальное училище, где поступил на отделение музыкальной комедии музыкального училища имени Гнесиных, в класс Маргариты Иосифовны Ланда. Ещё во время учёбы стал солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Леонида Утёсова. Окончил только два класса училища.

В 1973 году перешёл на работу в Ленинградский мюзик-холл и перевёлся в Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова.

В 1974 году удостоен первой премии на международном конкурсе "Золотой Орфей" в Болгарии и "Сопот-1974" в Польше – он стал одним из самых популярных молодых исполнителей на советской эстраде. Зимой 1974 года его впервые показали по телевизору в программе "Артлото". Одна за другой начали выходить пластинки с песнями в его исполнении, к активной пропаганде певца подключились и телевидение, и радио, и пресса. Высокий и стройный красавец, сладкоголосый баритон Сергей Захаров стал в Советском Союзе середины 1970-х годов одним из самых знаменитых певцов.

В 1975 году – съёмки в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе "Небесные ласточки", где он сыграл одну из главных ролей вместе с такими актёрами, как Людмила Гурченко, Андрей Миронов, Александр Ширвиндт. Озвучивать диалоги фильма Захарову не пришлось. Режиссёр посчитал, что его украинский говор помешает это сделать достаточно убедительно. Сергей отправился на гастроли, а его роль озвучил Олег Басилашвили.

В 1977 году был осуждён за драку (выяснение отношений артиста с администратором окончилось коллективной дракой с участием Захарова) и получил один год заключения. Отбывал срок в городе Сланцы.

До 1985 года работал в Ленинградском мюзик-холле, затем в филармониях разных городов России.

С 1985 года работал самостоятельно, сначала со своим ансамблем, а с 1991 года – с пианистом Александром Коганом.

В 1985 году Сергей Захаров стал солистом арт-агентства Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга.

В 1986 году состоялся первый сольный концерт в Государственном центральном концертном зале "Россия". На сцене самого престижного зала страны Сергей Захаров впервые предстал перед зрителем в роли Дон Жуана, Дон Кихота, Мистера Икса... Многие сольные программы певца были показаны по Центральному телевидению.

В 1996 году певец перенёс клиническую смерть после того, как дал 60 концертов в поддержку избирательной кампании Ельцина.

Жил и работал в Москве, Санкт-Петербурге и в пригороде Петербурга – Зеленогорске, много гастролировал по стране и за рубежом. Побывал с гастролями в десятках странах мира, включая Израиль. Являлся Президентом культурного фонда "Северная звезда".

Скончался 14 февраля 2019 года в возрасте 68 лет в одной из больниц Москвы.





