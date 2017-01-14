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Замглавы МИД России принял в Москве делегацию ФАТХ

время публикации: 16:52 | последнее обновление: 16:53 блог версия для печати фото
Замглавы МИД России принял в Москве делегацию ФАТХ

Специальный представитель президента Российской Федерации по странам Ближнего Востока и Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов встретился в Москве с делегацией палестинского движения ФАТХ.

Пресс-служба МИД России сообщила, что делегацию ФАТХ, прибывшую на переговоры о восстановлении палестинского единства, возглавляет Аззам аль-Ахмад.

В ходе встречи стороны обсудили острую необходимость преодоления раскола в ПА, произошедшего в 2007 году, когда боевики террористической организации ХАМАС силой захватили власть в секторе Газы.

Михаил Богданов сказал, что без восстановления единства палестинский народ не сможет реализовать свои законные устремления, включая обретение государственного суверенитета.

Переговоры о восстановлении палестинского единства пройдут в Москве 15-17 января на платформе Института востоковедения РАН.

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