В Индии задержана израильтянка с патронами в багаже

Пограничный контроль в аэропорту Мумбаи задержал гражданку Израиля, в багаже которой были обнаружены патроны от винтовки M-16, забытые там после службы в ЦАХАЛе.

Девушка была задержана для допроса и доставлена в полицейский участок аэропорта, однако благодаря быстрому вмешательству консула Израиля в Мумбаи Галит Ларош-Фалах была вскоре освобождена, сообщает портал ynet.

Министерство иностранных дел Израиля призывает израильских туристов тщательно проверять свой багаж, чтобы убедиться, что в нем нет патронов, оставшихся после срочной или резервистской службы в ЦАХАЛе.