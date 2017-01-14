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В мире

В Индии задержана израильтянка с патронами в багаже

время публикации: 09:01 | последнее обновление: 09:01 блог версия для печати фото
В Индии задержана израильтянка с патронами в багаже

Пограничный контроль в аэропорту Мумбаи задержал гражданку Израиля, в багаже которой были обнаружены патроны от винтовки M-16, забытые там после службы в ЦАХАЛе.

Девушка была задержана для допроса и доставлена в полицейский участок аэропорта, однако благодаря быстрому вмешательству консула Израиля в Мумбаи Галит Ларош-Фалах была вскоре освобождена, сообщает портал ynet.

Министерство иностранных дел Израиля призывает израильских туристов тщательно проверять свой багаж, чтобы убедиться, что в нем нет патронов, оставшихся после срочной или резервистской службы в ЦАХАЛе.

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