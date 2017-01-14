Корбин требует расследовать "вмешательство Израиля в британскую политику"

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин потребовал от премьер-министра Терезы Мэй провести официальное расследование предполагаемого вмешательства Израиля в политику Великобритании. Он выразил недовольство словами министра иностранных дел Бориса Джонсона, сказавшего, что действия израильского посольства относятся к закрытой теме.

Корбин заявил, что только расследование сможет убедить парламент и народ в серьезном отношении правительства к ситуации. По его словам, действия израильского дипломата Шая Маскота представляли собой открытое вмешательство в британский демократический процесс.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" тем временем утверждает, что показанный им репортаж о якобы имевших место попытках Израиля вмешиваться в британскую политику стал одной из причин отставки высокопоставленного израильского дипломата.

"Аль-Джазира" подготовила серию из четырех репортажей под названием "Лобби", посвященную израильской деятельности в Лондоне. Четвертый репортаж должен быть показан в субботу, 14 января.

В показанном "Аль-Джазирой" репортаже утверждалось, что израильский дипломат говорил о необходимости "убрать" помощника главы британского МИДа Алана Дункана. Разговор был записан в лондонском ресторане в октябре 2016 года, где сотрудник израильского посольства Шай Маскот встретился с Марией Стрицолло, бывшей помощницей министра образования Великобритании Роберта Хальфона, и с журналистом "Аль-Джазиры", выдававшим себя за британского произраильского активиста. Маскот также назвал Бориса Джонсона "идиотом, у которого нет никаких обязанностей", а Корбина - "ненормальным".

Министерство иностранных дел Израиля в Лондоне принесло извинения Алану Дункану и уволило Шая Маскота из представительства в Великобритании. После этого Борис Джонсон сказал, что инцидент исчерпан.