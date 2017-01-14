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В мире

Жертвами ДТП в Эквадоре стали 19 человек

время публикации: 14:13 | последнее обновление: 14:18 блог версия для печати фото
Жертвами ДТП в Эквадоре стали 19 человек

Не менее 19 человек погибли и еще 17 получили ранения различной степени тяжести в результате столкновения школьного микроавтобуса с автобусом на юго-западе Эквадора.

Школьный микроавтобус в момент аварии не вез пассажиров, сообщило информационное агентство France Presse. Участником аварии стал также автомобиль-внедорожник.

Автокатастрофа произошла на дороге между городами Ягуачи и Милагро вечером 13 января. Причина столкновения не названа. Эквадорские власти также не сообщили, сколько пассажиров перевозил автобус.

Несколько раненых госпитализированы в тяжелом состоянии.

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