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В мире

Версия: самолет EgyptAir сгорел из-за неисправной батареи "Айфона"

время публикации: 19:42 | последнее обновление: 19:42 блог версия для печати фото
Версия: самолет EgyptAir сгорел из-за неисправной батареи "Айфона"

Французские следователи, пытающиеся установить причину катастрофы лайнера авиакомпании EgyptAir, склонны считать, что пожар в кабине пилотов произошел из-за перегрева батареи мобильного телефона.

Второй пилот Мухаммад Мамдух Ахмад Ассам, предположительно, положил на противобликовый щиток приборной доски свой мобильный телефон "Айфон", планшетный компьютер "Айпад Мини" и четыре флакона духов, которые купил перед рейсом в магазине беспошлинной торговли.

Следователи отметили, что местоположение указанных предметов, насколько удалось установить, совпадает с тем местом, где началось возгорание. Поэтому они не исключают, что батарея телефона или компьютера могла перегреться и вспыхнуть, сообщает Daily Mail. Вместе с тем, следователи все еще не готовы огласить свои выводы, и расследование продолжается. Они также пока не обращались к компании Apple за консультацией.

Ранее египетские источники сообщили, что на телах пассажиров самолета найдены следы взрывчатки, но французские следователи опровергли эту информацию.

Рейс MS804 вылетел из парижского аэропорта имени Шарля де Голля поздно вечером в среду, 18 мая. На борту самолета самолета находились 66 человек: 56 пассажиров (включая трех маленьких детей) и 10 членов экипажа (в их числе трое сотрудников служб безопасности). Среди пассажиров, помимо 30 египтян, было 26 иностранцев: 15 граждан Франции, два гражданина Ирака, по одному гражданину Великобритании (и Австралии), Канады, Бельгии, Португалии, Кувейта, Саудовской Аравии, Алжира, Судана и Чада.

Самолет пропал с радаров, когда он находился над Средиземным морем. На обнаружение места катастрофы потребовался почти месяц.

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