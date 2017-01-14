14 января 2017 г.
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В мире

SpaceX совершила успешный запуск Falcon-9

время публикации: 21:43 | последнее обновление: 21:43 блог версия для печати фото
SpaceX совершила успешный запуск Falcon-9

Компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты Falcon-9, призванной вывести на орбиту десять спутников. Во время предыдущего запуска 1 сентября 2016 года ракета взорвалась, в результате чего был уничтожен израильский спутник "Амос-6".

На сей раз запуск проводился на базе ВВС США "Ванденберг". Ракета вывела на орбиту десять спутников для компании Iridium NEXT. Первоначально старт был запланирован на 8 января, но затем компания отложила запуск на несколько дней.

Разгонный блок после отделения успешно сел на платформу в Тихом океане.

После предыдущей неудачи компания SpaceX установила, что причиной взрыва стала неисправность системы подачи гелия, в результате чего жидкий кислород попал в контейнер с гелием.

По мнению комментаторов, SpaceX показала способность быстро возвращаться к работе после аварий.

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