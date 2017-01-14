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В мире

Reuters: советник Трампа пять раз звонил послу России в день введения санкций

время публикации: 11:16 | последнее обновление: 11:18 блог версия для печати фото
Майкл Флинн

Майкл Флинн, назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост советника по вопросам национальной безопасности, пять раз говорил по телефону с послом России Сергеем Кисляком в день, когда администрация Барака Обамы объявила о санкциях против РФ из-за вмешательства в президентские выборы.

Информационное агентство Reuters сообщило, что об этом рассказали три источника. При этом все три источника заявили, что не знают, кто был инициатором разговоров 29 декабря 2016 года, а также не имеют данных о содержании этих бесед. Источники отказались сообщить, откуда узнали о том, что Флинн созванивался с Кисляком.

Представители Трампа подтвердили факт одного телефонного разговора между Флинном и Кисляком, состоявшегося 29 декабря. Согласно этой информации, они не обсуждали американские санкции против России.

Один из источников Reuters сказал, что ничего удивительного в таких разговорах нет. Вероятно, российский дипломат хотел узнать мнение Трампа о новых санкциях против Москвы. То же самое сказал пресс-секретарь Госдепартамента Марк Тонер.

Однако другие источники предположили, что Сергей Кисляк мог попросить Майкла Флинна предоставить какие-то гарантии по поводу смягчения санкций, и советник Трампа мог дать некие обещания, чтобы смягчить недовольство России. Напомним, что Обама выслал 35 российских дипломатов, но президент РФ Владимир Путин воздержался от симметричного ответа.

Представитель российского посольства в Вашингтоне Алексей Мосин сказал, что дипломаты не комментируют свои ежедневные контакты.

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