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В мире

В Крыму планируется развернуть дополнительные комплексы С-400

время публикации: 11:37 | последнее обновление: 11:37 блог версия для печати фото
В Крыму планируется развернуть дополнительные комплексы С-400

Командующий ВВС и войсками ПВО России генерал-лейтенант Виктор Севостьянов сказал, что в ближайшее время на Крымском полуострове будут развернуты дополнительные зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф".

14 января на боевое дежурство в Крыму заступил первый полк С-400. Выступая в Феодосии, генерал Севостьянов сказал, что будут развернуты и дополнительные силы ПВО, но точные сроки он назвать не может. По словам генерала, помимо С-400, в Крыму продолжат использоваться и комплексы С-300.

Генерал отметил, что С-400 значительно расширяют возможности зенитных войск, так как способны отслеживать и уничтожать до 300 целей, как в воздухе, так и на земле, включая и те, которые были созданы с использованием технологий "стелс", передает "Интерфакс".

О том, что крымский зенитный полк получит С-400, российские СМИ сообщали летом 2016 года.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 12 августа 2016 г.
Крымский зенитный полк получил ЗРК С-400
// NEWSru.co.il // В мире // 15 июля 2016 г.
Россия развернет в Крыму полк зенитно-ракетных средств С-400







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Суббота, 14 января 2017 г.
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