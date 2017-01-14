В Крыму планируется развернуть дополнительные комплексы С-400

Командующий ВВС и войсками ПВО России генерал-лейтенант Виктор Севостьянов сказал, что в ближайшее время на Крымском полуострове будут развернуты дополнительные зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф".

14 января на боевое дежурство в Крыму заступил первый полк С-400. Выступая в Феодосии, генерал Севостьянов сказал, что будут развернуты и дополнительные силы ПВО, но точные сроки он назвать не может. По словам генерала, помимо С-400, в Крыму продолжат использоваться и комплексы С-300.

Генерал отметил, что С-400 значительно расширяют возможности зенитных войск, так как способны отслеживать и уничтожать до 300 целей, как в воздухе, так и на земле, включая и те, которые были созданы с использованием технологий "стелс", передает "Интерфакс".

О том, что крымский зенитный полк получит С-400, российские СМИ сообщали летом 2016 года.