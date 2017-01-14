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В мире

Спецслужбы Германии: Москва хочет вбить клин между США и Европой

время публикации: 13:27 | последнее обновление: 13:29 блог версия для печати фото
Спецслужбы Германии: Москва хочет вбить клин между США и Европой

Германские спецслужбы обвиняют Москву в подрыве отношений между США и Европейским союзом и предостерегают от попыток российского вмешательства в предстоящие выборы в странах ЕС.

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) представили доклад о том, как Россия действует с целью ухудшить американо-европейские отношения.

В докладе под названием "Психологические операции" германские спецслужбы утверждают, что Москва старается усугубить социальные конфликты в западных государствах. Россия также старается бросить тень сомнения на тесный союз европейских государств с США, передает Der Spiegel.

В связи с этим приводится случай "девочки Лизы", якобы, изнасилованной иммигрантом. Российские СМИ и министерство иностранных дел раздули из этого случая большой скандал, но позднее германская полиция опровергла подозрения в изнасиловании.

Спецслужбы напомнили также о хакерских атаках против компьютеров германского парламента в 2015 году.

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