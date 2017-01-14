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В мире

Германская полиция конфисковала 155 кг взрывчатки у неонацистов

время публикации: 13:47 | последнее обновление: 13:51 блог версия для печати фото
Германская полиция конфисковала 155 кг взрывчатки у неонацистов

Германская полиция конфисковала 155 килограммов взрывчатых веществ у двух человек, предположительно, связанных с террористической группировкой неонацистского толка, сообщает DPA.

Аресты проводились в Лаутерекене в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Полицейские получили информацию от спецслужб о подозреваемом, предположительно, планирующем теракт с применением взрывчатки. В указанной квартире никого не оказалось, но полиция нашла взрывчатку, а также самодельное взрывное устройство с нацистской символикой.

При этом основной подозреваемый по данному делу скрылся, но были задержаны два его помощника. Полиция проверят, связаны ли они с неонацистской группировкой Oldschool Society.

Подозреваемых арестовали 29 декабря, но известно об этом стало только сейчас. На допросах они утверждали, что взрывчатка нужна была им для производства фейерверков и петард на Новый год.

В настоящее время в Мюнхене судят четверых членов Oldschool Society по обвинению в подготовке нападений на мечети и центры беженцев.

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