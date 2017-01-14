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В мире

На несогласованном митинге в Москве задержаны несколько десятков человек

время публикации: 15:45 | последнее обновление: 15:47 блог версия для печати фото
На несогласованном митинге в Москве задержаны несколько десятков человек

Полицейские задержали в субботу, 14 января, несколько десятков человек на несанкционированном народном сходе возле памятника Грибоедову рядом со станцией метро "Чистые пруды" в Москве.

Участники митинга собрались, чтобы выразить протест против преследования политических заключенных, включая Ильдара Дадина. Помимо этого, они требовали согласования Антикризисного митинга.

"Интерфакс" сообщает, что, по словам оппозиционных активистов, были задержаны около 40 человек, и их повезли в отделение полиции в Басманном районе и в УВД Мещанский.

Ильдар Дадин стал первым в России человеком, осужденным по статье о многократных нарушениях административных норм проведения публичных мероприятий.

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