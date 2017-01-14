Обама продлил санкции против России

Президент США Барак Обама 13 января продлил санкции против России еще на один год. Эти санкции были введены из-за вмешательства России в украинский кризис.

Барак Обама заявил, что действия российского правительства по-прежнему представляют собой угрозу для интересов и национальной безопасности США, поэтому Белый дом решил продлить санкции еще на год.

Ранее государства Европейского союза тоже продлили санкции против России до 31 июля 2017 года.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен первое время оставить в силе антироссийские санкции, а дальнейшее будет зависеть от готовности России сотрудничать с США.