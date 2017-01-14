14 января 2017 г.
последняя новость: 11:37
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:37 В Крыму планируется развернуть дополнительные комплексы С-400
11:16 Reuters: советник Трампа пять раз звонил послу России в день введения санкций
10:49 В Таиланде разбился военный самолет, один человек погиб
10:19 Обама продлил санкции против России
09:42 Конгресс утвердил начало отмены системы медицинского страхования
09:13 Трамп назвал условия смягчения санкций против России
09:01 В Индии задержана израильтянка с патронами в багаже
08:26 Корбин требует расследовать "вмешательство Израиля в британскую политику"
21:34 Николь Кидман призвала американцев поддержать Трампа
21:15 10 Канал ИТВ: Франция финансирует антиизраильское движение BDS
В мире

Обама продлил санкции против России

время публикации: 10:19 | последнее обновление: 10:19 блог версия для печати фото
Президент США Барак Обама

Президент США Барак Обама 13 января продлил санкции против России еще на один год. Эти санкции были введены из-за вмешательства России в украинский кризис.

Барак Обама заявил, что действия российского правительства по-прежнему представляют собой угрозу для интересов и национальной безопасности США, поэтому Белый дом решил продлить санкции еще на год.

Ранее государства Европейского союза тоже продлили санкции против России до 31 июля 2017 года.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен первое время оставить в силе антироссийские санкции, а дальнейшее будет зависеть от готовности России сотрудничать с США.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 14 января 2017 г.
Трамп назвал условия смягчения санкций против России







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 14 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017