Конгресс утвердил начало отмены системы медицинского страхования

Палата представителей Конгресса США проголосовала за начало отмены системы страхования здравоохранения, введенной администрацией президента Барака Обамы и известной под неформальным названием Obamacare.

Хотя несколько конгрессменов-республиканцев при голосовании перешли на сторону демократов, противники этой системы набрали необходимое большинство голосов - за отмену голосовали 227 конгрессменов, против - 198. Сенат проголосовал за отмену системы медицинского страхования перед Палатой представителей.

После голосования Конгресса профильные комитеты должны обсудить дальнейшие шаги. Следующее голосование по процедуре отмены системы страхования запланировано на конец января.

Избранный президент Дональд Трамп во время предвыборной кампании остро критиковал введенную Обамой систему медицинского страхования. Уходящий президент, напротив, считает эту реформу одним из главных своих достижений.