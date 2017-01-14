14 января 2017 г.
последняя новость: 11:37
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:37 В Крыму планируется развернуть дополнительные комплексы С-400
11:16 Reuters: советник Трампа пять раз звонил послу России в день введения санкций
10:49 В Таиланде разбился военный самолет, один человек погиб
10:19 Обама продлил санкции против России
09:42 Конгресс утвердил начало отмены системы медицинского страхования
09:13 Трамп назвал условия смягчения санкций против России
09:01 В Индии задержана израильтянка с патронами в багаже
08:26 Корбин требует расследовать "вмешательство Израиля в британскую политику"
21:34 Николь Кидман призвала американцев поддержать Трампа
21:15 10 Канал ИТВ: Франция финансирует антиизраильское движение BDS
В мире

Конгресс утвердил начало отмены системы медицинского страхования

время публикации: 09:42 | последнее обновление: 09:43 блог версия для печати фото
Противники отмены Obamacare

Палата представителей Конгресса США проголосовала за начало отмены системы страхования здравоохранения, введенной администрацией президента Барака Обамы и известной под неформальным названием Obamacare.

Хотя несколько конгрессменов-республиканцев при голосовании перешли на сторону демократов, противники этой системы набрали необходимое большинство голосов - за отмену голосовали 227 конгрессменов, против - 198. Сенат проголосовал за отмену системы медицинского страхования перед Палатой представителей.

После голосования Конгресса профильные комитеты должны обсудить дальнейшие шаги. Следующее голосование по процедуре отмены системы страхования запланировано на конец января.

Избранный президент Дональд Трамп во время предвыборной кампании остро критиковал введенную Обамой систему медицинского страхования. Уходящий президент, напротив, считает эту реформу одним из главных своих достижений.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 12 января 2017 г.
Сенат США проголосовал за начало процесса отмены реформы системы здравоохранения
// NEWSru.co.il // В мире // 11 января 2017 г.
Пресс-конференция Трампа: "Нет - перезагрузке с Россией"
// NEWSru.co.il // В мире // 25 июня 2015 г.
Верховный суд США вынес решение в пользу программы Obamacare
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 марта 2015 г.
Эрдоган: "Я советовал Обаме, как реформировать здравоохранение"







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 14 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017