14 января 2017 г.
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В мире

Освобождены все активисты оппозиции, задержанные в Москве

время публикации: 18:20 | последнее обновление: 18:20 блог версия для печати фото
Освобождены все активисты оппозиции, задержанные в Москве

Полицейские отпустили всех задержанных на несогласованном митинге в Москве 14 января, сообщило информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей оппозиции.

По этим данным, с некоторыми из задержанных полицейские провели беседы, на других заведены административные протоколы.

Ранее сообщалось, что во время митинга были задержаны около 40 человек. Их доставили в УВД Басманный и УВД Мещанский.

Участники митинга собрались, чтобы выразить протест против преследования политических заключенных, включая Ильдара Дадина. Помимо этого, они требовали согласования Антикризисного митинга.

Ильдар Дадин стал первым в России человеком, осужденным по статье о многократных нарушениях административных норм проведения публичных мероприятий.

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// NEWSru.co.il // В мире // 14 января 2017 г.
На несогласованном митинге в Москве задержаны несколько десятков человек







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