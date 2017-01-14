Освобождены все активисты оппозиции, задержанные в Москве

Полицейские отпустили всех задержанных на несогласованном митинге в Москве 14 января, сообщило информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей оппозиции.

По этим данным, с некоторыми из задержанных полицейские провели беседы, на других заведены административные протоколы.

Ранее сообщалось, что во время митинга были задержаны около 40 человек. Их доставили в УВД Басманный и УВД Мещанский.

Участники митинга собрались, чтобы выразить протест против преследования политических заключенных, включая Ильдара Дадина. Помимо этого, они требовали согласования Антикризисного митинга.

Ильдар Дадин стал первым в России человеком, осужденным по статье о многократных нарушениях административных норм проведения публичных мероприятий.