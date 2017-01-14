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Трамп назвал условия смягчения санкций против России

время публикации: 09:13 | последнее обновление: 09:23 блог версия для печати фото
Дональд Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп назвал условия смягчения санкций против России, а также выразил сомнение в необходимости продолжать следовать политике "единого Китая".

В интервью The Wall Street Journal Дональд Трамп сказал, что первое время оставит в силе санкции, введенные против России, в свете сообщений о вмешательстве российских хакеров в президентские выборы. Но позднее санкции могут быть отменены или смягчены, если США смогут найти общий язык с Россией и будут сотрудничать. "Зачем оставлять санкции в силе против тех, кто помогает нам?" - спросил Трамп. Следует отметить, что днем ранее президент Барак Обама смягчил санкции против Судана, аргументировав это тем, что суданское правительство помогает в борьбе против террористов "Исламского государства".

Дональд Трамп отметил, что, вероятно, вскоре после инаугурации он встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Избранный президент отметил также, что сохранение политики "единого Китая", в рамках которой США считают Китай и Тайвань одним государством и признают законным представителем этого государства Пекин, не гарантировано. По его словам, эта политика может быть изменена.

Трамп снова повторил, что было бы очень грубо с его стороны не ответить на звонок президента Тайваня Цай Инвэнь, позвонившей поздравить его с победой. Он добавил, что США продают Тайваню оружия на два миллиарда долларов, но при этом президент не может поговорить по телефону с тайваньскими лидерами.

При этом Трамп сказал, что председатель КНР Си Цзиньпин прислал ему "замечательную поздравительную открытку".



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