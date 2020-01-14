Трюдо о сбитом в Иране самолете: "Если бы не было эскалации, эти канадцы были бы сейчас дома"
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью Global News TV, говоря о сбитом в Иране украинском самолете, на борту которого находились десятки канадских граждан, заявил: "Я думаю, что если бы не было напряженности, если бы в регионе не было недавней эскалации, эти канадцы были бы сейчас дома со своими семьями".
"Такое происходит в условиях конфликта и войны. Невинные люди несут львиную долю тягот, и это напоминает нам о необходимости усердно работать над деэскалацией, стремясь к снижению напряженности и поиску пути, на котором не будет дальнейшего конфликта и убийств", – сказал премьер-министр Канады.
Данное заявление прозвучало после того, как иранский "Корпус стражей исламской революции" признал, что самолет Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины", следовавший рейсом PS752 из Тегерана в Киев, рано утром 8 января был сбит силами ПВО КСИР. Иранская сторона настаивает на том, что гражданский самолет был сбит случайно, что его приняли за американскую ракету.
Погибли 176 человек (167 пассажиров и девять членов экипажа). Все члены экипажа были гражданами Украины. По сведениям Организации гражданской авиации Ирана, среди погибших были 146 пассажиров с иранскими паспортами, 10 – с афганскими паспортами, 5 – с канадскими паспортами, 4 – со шведскими паспортами, 2 – с украинскими паспортами. Украинская сторона сообщает, что среди пассажиров были 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, трое граждан Великобритании, трое граждан Германии и двое граждан Украины. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что из 176 человек, находившихся на борту разбившегося в Иране самолета, 138 имели гражданство Канады. Позже официальная Оттава говорила, что среди погибших 57 канадских граждан. По всей видимости, многие погибшие канадцы имели и иранское гражданство.
Самолет был сбит вскоре после того, как ракетные силы КСИР обстреляли американские позиции на иракских военных базах в ответ на ликвидацию в Багдаде (3 января) командующего силами "Кудс" КСИР генерала Касема Сулеймани. После ракетного обстрела в Тегеране ожидали ответного удара американцев, которого не последовало.
Джастин Трюдо в эфире Global News TV отметил, что правительство Канады не получало никаких предупреждений от союзников из США о намерении ликвидировать Сулеймани. "Иногда страны предпринимают действия, не информируя своих союзников", – сказал он.
Канадский премьер сообщил, что в разговоре с президентом США Дональдом Трампом после авиакатастрофы говорил "о необходимости снижения напряженности", "об огромном горе от потери, которое испытывают канадцы", "о необходимости четких ответов на вопросы о том, как это произошло, и что мы собираемся сделать, чтобы это никогда не повторилось".
Трюдо заявил, что канадское правительство проводит работу с целью скорейшей доставки в Канаду тел канадцев, погибших в Иране, для захоронения. По его словам, это может занять недели или даже месяцы.
"Я испытываю боль, как и все канадцы. Я возмущен, как и все канадцы. Но, в отличие от многих других людей, у меня есть работа, которая сможет помочь этим семьям напрямую. Получение ответов на их вопросы – моя главная задача в настоящее время", – сказал канадский премьер.
Судя по интервью, Трюдо не выступил с прямыми обвинениями в адрес иранского режима, но призвал Тегеран к детальному расследованию обстоятельств авиакатастрофы и подтвердил, что в расследовании участвуют канадские специалисты. Он также выступил с призывом к властям Ирана проявлять сдержанность в отношении участников акций протеста, проходящих в последние дни в иранских городах.
- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook
Украина: авиакатастрофа в небе над Тегераном – умышленное убийство
Командующий КСИР о сбитом украинском самолете: наши бойцы считали, что отражают ракетную атаку
Командующий ВКС КСИР объяснил, почему Иран двое суток не признавал, что украинский самолет был сбит
КСИР взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета