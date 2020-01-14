Трюдо о сбитом в Иране самолете: "Если бы не было эскалации, эти канадцы были бы сейчас дома"

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью Global News TV, говоря о сбитом в Иране украинском самолете, на борту которого находились десятки канадских граждан, заявил: "Я думаю, что если бы не было напряженности, если бы в регионе не было недавней эскалации, эти канадцы были бы сейчас дома со своими семьями".

"Такое происходит в условиях конфликта и войны. Невинные люди несут львиную долю тягот, и это напоминает нам о необходимости усердно работать над деэскалацией, стремясь к снижению напряженности и поиску пути, на котором не будет дальнейшего конфликта и убийств", – сказал премьер-министр Канады.

Данное заявление прозвучало после того, как иранский "Корпус стражей исламской революции" признал, что самолет Boeing 737-800 компании "Международные авиалинии Украины", следовавший рейсом PS752 из Тегерана в Киев, рано утром 8 января был сбит силами ПВО КСИР. Иранская сторона настаивает на том, что гражданский самолет был сбит случайно, что его приняли за американскую ракету.

Погибли 176 человек (167 пассажиров и девять членов экипажа). Все члены экипажа были гражданами Украины. По сведениям Организации гражданской авиации Ирана, среди погибших были 146 пассажиров с иранскими паспортами, 10 – с афганскими паспортами, 5 – с канадскими паспортами, 4 – со шведскими паспортами, 2 – с украинскими паспортами. Украинская сторона сообщает, что среди пассажиров были 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, трое граждан Великобритании, трое граждан Германии и двое граждан Украины. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что из 176 человек, находившихся на борту разбившегося в Иране самолета, 138 имели гражданство Канады. Позже официальная Оттава говорила, что среди погибших 57 канадских граждан. По всей видимости, многие погибшие канадцы имели и иранское гражданство.

Самолет был сбит вскоре после того, как ракетные силы КСИР обстреляли американские позиции на иракских военных базах в ответ на ликвидацию в Багдаде (3 января) командующего силами "Кудс" КСИР генерала Касема Сулеймани. После ракетного обстрела в Тегеране ожидали ответного удара американцев, которого не последовало.

Джастин Трюдо в эфире Global News TV отметил, что правительство Канады не получало никаких предупреждений от союзников из США о намерении ликвидировать Сулеймани. "Иногда страны предпринимают действия, не информируя своих союзников", – сказал он.

Канадский премьер сообщил, что в разговоре с президентом США Дональдом Трампом после авиакатастрофы говорил "о необходимости снижения напряженности", "об огромном горе от потери, которое испытывают канадцы", "о необходимости четких ответов на вопросы о том, как это произошло, и что мы собираемся сделать, чтобы это никогда не повторилось".

Трюдо заявил, что канадское правительство проводит работу с целью скорейшей доставки в Канаду тел канадцев, погибших в Иране, для захоронения. По его словам, это может занять недели или даже месяцы.

"Я испытываю боль, как и все канадцы. Я возмущен, как и все канадцы. Но, в отличие от многих других людей, у меня есть работа, которая сможет помочь этим семьям напрямую. Получение ответов на их вопросы – моя главная задача в настоящее время", – сказал канадский премьер.

Судя по интервью, Трюдо не выступил с прямыми обвинениями в адрес иранского режима, но призвал Тегеран к детальному расследованию обстоятельств авиакатастрофы и подтвердил, что в расследовании участвуют канадские специалисты. Он также выступил с призывом к властям Ирана проявлять сдержанность в отношении участников акций протеста, проходящих в последние дни в иранских городах.





